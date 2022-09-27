Peker'in eşinden paylaşım: Sabırlı olun, beklediğinize değecek

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban etrafında dönen rüşvet sarmalına ilişkin bir dizi iddiada bulunmuş; tartışmaların ardından Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Yaşananların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit uygulanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğe bürünmüştü.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Özge Peker, Instagram'dan yaptığı paylaşımla "Sabırlı olun, iyi şeyler bir anda olmuyor. Beklediğine deyeceğini zaman size ansızın gösterecektir" dedi.