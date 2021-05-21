'Peker'in Dubai'de kaldığı yer belli oldu' iddiası

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı videolarla gündem olmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Dubai'de olduğunu söylemişti.

Peker'in video çekimlerini Dubai'de Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde yaptığı iddia edildi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, 4 yıldızlı olduğu öğrenilen otelin fiyatı, rezervasyon sitelerinde gecelik 919 ile 1159 lira arasında değişiyor.

Söz konusu otelin rezervasyon sitelerinde yer alan görüntüsü ve Peker'in video görüntüleri iddiaları doğrular nitelikte: