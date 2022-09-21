Peker'in avukatından 'muhalif gazeteciler' açıklaması: Operasyon bekleniyor

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi alındıktan sonra, yarın savcılığa sevk edileceği bilgisini paylaşırken, muhalif gazetecilere yönelik de bir operasyon beklentisinin olduğunu iddia etti. Barkın, "Buna gerekçe olarak da E.Olur’un telefonundan hareketle oluşturulduğu söylenen bir tablo gösteriliyor" dedi.

Barkın şunları kaydetti:

"Emre Olur üzerinde, gözaltına alındığı sırada, aynı gün edindiği iki yeni telefon bulunuyor. Her ikisine de aynı gün simkart takmış. Rehberlerinde sadece birkaç kişinin telefonu kayıtlı. Dolayısıyla telefonundan hareketle iletişim tespiti iddiası gerçekçi değil"