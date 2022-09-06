Peker'in açıklamaları sonrasında Albayrak haberlerine engelleme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Daha sonra Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulunmuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'la ilgili haberlere erişim engeli getirilmesi kararı alındı.

'Kişilik hakkını zedeliyor'

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş’ın başvurusu sonucunda, Albayrak'la ilgili haberlerin içerikten çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, haberlerin Serhat Albayrak’ın kişilik hakkını zedelediğini iddia ederek iddiaların belgeye dayanmadığını savundu.

Ne olmuştu?

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Peker, iddialarda Albayrak’la ilgili şunları söylemişti:

Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak’ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak’tır.

Benim evime operasyon yapıldığında operasyonu yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronların çektiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişidir.

Kendisine yolladığım akrabama ‘Bizim cenah Sedat Peker’i sever’ deyip her kötülüğü yapan kişidir. Ayrıca da fütücülere, pkklılara yapıldığı gibi @atvcomtr de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir karakter sokup “Peker mi? Geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur, boş konuşur.” diye söylettiren kişidir (Bu sürecin sonunda serhat efendi göreceksin Peker boş mu konuşur dolu mu konuşur).”

Peker, daha sonra iddialarını detaylandırdığı tweet’lerinde şunları yazmıştı: “Şimdi geldik cehennemin kapılarının açılacağı bölüme. Ben SPK’yla ilgili açıklamalar yapacağım dediğimde (takriben 1,5 ay önce) Taşkesenlioğlu ve onların arkasındaki güç olan Serhat Albayrak bir karar alırlar.

Bütün suçları Ünsal Ban’ın üzerine bırakacak şekilde karar alırlar. Zehra Taşkesenlioğlunun boşanma dilekçesini mahkemeye verdikten sonra bu dilekçeyi aynı anda Süslü Sülüman’a yollarlar. Güzel Sülüman’a, aslan Sülüman’a. Bazı güçler tarafından bilinçaltında LGBT’li birey yapılacağı korkusu yaşayan aslan Sülüman’a. Aynı anda Ankara’da Ünsal Ban üzerinde polis tahkikatı yürütürken ayrıca da bir kriminal gruba gerekirse Ünsal Ban’ı herhangi bir bahaneyle ortadan kaldırılması yönünde hazırlık yapmalarını söylerler.

Serhat Albayrak yalanlamıştı

Albayrak’tan iddialara ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama geldi. Sabah gazetesinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

Son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır.