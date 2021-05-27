Peker’i eleştiren Mustafa Varank, muhalefeti suçladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hakkında “organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Peker’in, mafya-siyaset-uyuşturucu üzerine öne sürdükleri hakkında konuşan Varank, “Türkiye’de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir” dedi.

Varank ayrıca şunları söyledi:

“Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye’nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.”

Anadolu Ajansı muhabiri 'Soylu' sorusu sormuştu

AA muhabiri Sanayi Bakanı Varank ile Tarım Bakanı Pakdemirli'ye 'Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük?' diye sormuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" demişti.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili açıklamaları sonrası AA muhabirinin sorusu bakanları şaşırtmıştı.