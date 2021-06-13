Peker'e yakın isimden Özışık'a: 'Çelenk önünde neden aile fotoğrafı çekildin?'

Ülkücü mafya Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur, sosyal medya hesabından Peker'in video yayınlarında ismi geçen Süleyman Özışık'ın dünkü açıklamalarına yanıt verdi.

Özışık'ın bir düğünde Peker çelengi önünde aile fotoğraf çekilmesini hatırlatan Olur, "Süleyman Özışık, 6 Eylül 2020 günü gerçekleşen düğününüze Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000₺ olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin? Ayrıca büyük devasal bir Sedat Peker çelengi vardı. Onun önünde neden ailecek fotoğraf çekildiniz?" dedi.

Özışık, dün "Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım. Korkmadan çekinmeden anlatacağım" demişti.