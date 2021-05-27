Peker’e koruma veren müdürün türküsü: Çalışkan’ın kardeşidir, yarenidir / Yıkılmaz bu gönül köprüsü

Ülkücü mafya Sedat Peker’e verilen koruma polisleri tartışması devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili benim dönemimde verilmedi demişti. Daha sonra ortaya çıkan belgelerde Soylu'nun görev döneminde koruma polisi kararının devam ettirildiği ortay çıkmıştı. Soylu son katıldığı televizyon programında, "arkadaşlar bir operasyon içindeyiz, şimdi kaldırmayalım" dediğini öne sürmüştü. Net bir cevap vermezken, yapılan eleştirileri de kendinden önceki bakanları işaret ederek üstesinden gelmeye çalıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ise bugünkü yazısında bu konuya eğildi. Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker’e verilen polis korumasıyla ilgili eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’i suçladığının altını çizen Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan güç savaşlarına dikkat çekti.

Pehlivan’ın yazındaki ilgili kısım ise şu şekilde:

“Türkü dinlemeyi seversin sen :)” notuyla geldi. Belli ki, bir mesajdı bu.

Şu nakaratı dinleyince anladım:

“Sivaslıya doğruluk yeter / Çalışkan’ın izinden gider / Eğilmeden bükülmeden hey / Her zaman hak yolunda gider.”

Hazırsanız, bilinmeyen o türkünün öyküsünü dinleyin.

Şimdi…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’e verilen polis korumasıyla ilgili Habertürk TV ekranında suçladığı isimler vardı. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir onlardan biriydi. Şu an ihraç edilmişti. Ama daha kısa süre öncesine kadar İstanbul’un en kritik polis müdürlerindendi.

FETÖ Borsası’nda kazandığı paralara, ByLock’tan aldığı rüşvetlere, kapattığı dosyalara dair onlarca suçlama vardı hakkında.

Ama sanki bir el hep onu koruyordu. O elin dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olduğu konuşulurdu. Taşdemir’i “manevi oğlu” gibi gördüğü söylenirdi.

Devletin nikâh şahitliği

Özgür Taşdemir, 2017’de Habertürk TV spikeri Benan Kepsutlu ile evlendi. Düğünde önemli isimler nikâh şahidiydi. Hayır, gelin Kepsutlu’nun mezun olduğu Yeditepe Üniversitesi’nin kurucusu Bedrettin Dalan ile çalıştığı Habertürk’ün tepe ismi Kenan Tekdağ’dan bahsetmiyorum.

Üç kişi daha vardı.

Şu an tartışmaların göbeğinde olan Mehmet Ağar oradaydı…

Bugün Anayasa Mahkemesi üyesi olan İrfan Fidan oradaydı…

Bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na sürülen Mustafa Çalışkan oradaydı…

“Devletin” şahitliğinde yapılan işte bu evlilik şiddet nedeniyle kısa sürede sona erdi.

Tam da burada hatırlayalım: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ile İçişleri Bakanı Soylu’nun yıldızı hiç barışmadı. Buna rağmen uzun yıllar koltuğunu koruması, yakın olduğu Berat Albayrak’a bağlandı. “İstanbul Emniyet’i demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demek” sözü de hep fısıldandı durdu. Ancak bu mücadeleyi Soylu kazandı, Çalışkan görevden alındı. Bugün Emniyet’te pasif bir koltuğa oturtuldu.

Demem o ki…

Süleyman Soylu’nun “Peker’e yakın” gösterdiği Özgür Taşdemir’in yanına Mustafa Çalışkan’ın ismini de eklemesi tesadüf değildi.

Çalışkan ile ilişkisi de türküde

Evet, şimdi gelelim türküye…

Nasıl bir kendisini sevmekti ki…

İstihbarat Müdürü Özgür Taşdemir görevdeyken kendi adına bir türkü yazdırdı ve okuttu. Haliyle, sözleri polis müdürünü yerlere göklere sığdıramıyordu. “Demir dağları eriterek gelmişler Orta Asya’dan / Oradan gelir Taşdemir namı / Özgür’dür, atalarının nam saldığı Anadolu gibi” deniyordu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’la ilişkisini de vurgulayan türküde şu sözler de dikkat çekiciydi: “Çalışkan’ın kardeşidir, yarenidir / Yıkılmaz bu gönül köprüsü / Ne verdiği sözden döner ne de özünden / Şerefle yazılmış bu hayat öyküsü.”

Çok az bilinen bu türkü, 2017 yılında el altından dolaşıma sokuldu. Okuyan türkücü de eski bir istihbaratçıydı.

Kendisi için bestelettiği ve “memleket meselesi vardır aklında, fikrinde, dilinde” dedirttiği türküdeki Özgür Taşdemir bugün polislikten ihraç edildi. Ancak iddia olunan büyük servetinin hesabı hiç sorulmadı ve firarda.

Kuşku yok ki, Süleyman Soylu da bu türküyü biliyordu.

