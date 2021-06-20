Peker'den video yanıtı: Kanun böyle

Ülkücü mafya Sedat Peker, yayınladığı videoların çekimine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Peker, "Bazı arkadaşlarımız videoyu nasıl çekip nasıl yayınlayacağım yönünde bana akıl veriyorlar. Onlara teşekkür ederim. Benden yana bir sorun yok. Ben her yerden çeker yayınlarım. Kardeşim anlamıyor musunuz? Benle ilgili bir şey değil, kanun böyle" dedi.

Peker, bundan 2 saat önceki paylaşımında şöyle dedi:

"Kıymetli dostlarım, en üst derecede suikaste uğrayacağım yönünde bilgiler olduğu için video çekmem mümkün olmuyor. 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim

Dostlarım, bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık, kısaca sağlığım yerinde, cezaevinde değilim, hayattayım diye bir video çekeyim dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim"