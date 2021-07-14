Peker'den Soylu'ya: Tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için yargılanacaksın

Ülkücü mafya Sedat Peker'den İçişleri Bakanı Soylu'ya ilişkin açıklamada geldi.

"süslü sülü, yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurtdışına kaçmamı sağladığın için zaten yüce divana kesin gideceksin. Senin Habertürk’teki röportajın, benim Reşat Fazlıoğlu ile yaptığım telefon konuşması, bir de o zamanki hts kayıtları çıktığı zaman dosya tamamlanmış olacak" diyen Peker, "Unutma, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Eğer aksi bir hamle yaparsanız vatan delilerinin, vatan fedailerinin, vatan serdengeçtilerinin kim olduğunu göreceksiniz" ifadesini kullandı.