Peker'den Soylu'ya kokain suçlaması: Ona yakın grubun elemanları...

Ülkücü mafya Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Peker, önümüzdeki günlerde, kokainlerin lüks rezidanslarda torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını duyurarak; bu kişilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın gruplar olduğunu iddia etti.

Peker, paylaşımında şöyle dedi:

"Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım.Bunları yapanlar kim mi? Tabi ki süslü sülüye yakın grupların elemanları."