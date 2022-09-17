Peker'den silahlı saldırı açıklaması: Bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem

Ülkücü mafya Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle görüştüğünü belirterek, bugün Cenk Çelik'i hedef alan silahlı saldırıya ilişkin açıklamasını aktardı.

Müvekkili Peker’le FaceTime üzerinden görüşme yaptığını söyleyen Barkın, Peker'in şunları söylediğini aktardı:

"Bugüne kadar sosyal medyada çoluk -çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur.

Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken,yakınlarıma saldırılar düzenlenirken,bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir. Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir.”

Daha önce Sedat Peker'e yönelik videolarıyla gündeme gelen Cenk Çelik, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bugün silahlı saldırıya uğramıştı.

Kişisel sosyal medya hesabından silahlı ve kamuflajlı fotoğrafları paylaşması ile gündeme gelen Cenk Çelik 2020'de düzenlenen "Hijyen Operasyonu" kapsamında,‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş ve kardeşi Zafer Çelik’in de bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmıştı.