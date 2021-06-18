Peker'den Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydıyla ilgili yeni iddia

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın elindeki ses kaydının 9 dakikalık bölümünü kimseye dinletmemesinin nedenine dair bir iddiada bulundu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Peker, Halk TV'den Özlem Gürses'i etiketleyerek "Sayın Özlem Gürses, Sezgin Baran Korkmaz’ın diğer 9 dakikalık bölümü kimseye dinletmemesinin sebebi kendisinin devlet güvenliğiyle ilgili bir bölüm olduğu söylemesidir. Yani devleti yöneten bazı üst konumdaki kişilerin isminin geçtiği içindir" ifadesini kullandı.

Halk TV'de Veyis Ateş'in katıldığı canlı yayın sırasında da İsmail Saymaz'ı etiketleyerek paylaşımlarda bulunan Peker "Anonsçu veyis süslü sülüyü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz" ifadelerini kullandı.

Peker bir başka paylaşımında ise "Anonsçu veysi, rüşvet istediğin ses kaydına rağmen bu kadar rahat oturmanın sebebinin süslü sülüden aldığın güçten olduğunu televizyonda seni izleyen herkes biliyor. süslü sülüye tüm ülkeyi teslim edenler bence utanmalı" dedi.