Peker'den 'Sezgin Baran Korkmaz' mesajı

Ülkücü mafya Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz tartışmalarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Uğur Dündar'ın konuya ilişkin programı sırasında tweetler atan Peker, "Uğur Ağabey yanlış anlamazsanız en önemli bölümü kaçırıyorsunuz (anlattıklarınızın hepsi çok değerli ama). Sezgin Baran Korkmaz’a suç örgütü liderliğinden ve de kara paradan suçlama yapılıyor. Suç örgütü suçlaması yapılabilmesi için polisin en az 6 aylık ön çalışma yapması gerekir. Ayın 4’ünde saat on buçukta İçişleri Bakanı bu şahısla nasıl görüşür (hem de bakanlık makamında)? Bu görüşmenin ertesi günü bu şahıs yurtdışına nasıl kaçar?" dedi.

Peker, "Bakanlığın kamera kayıtlarını ve hts kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. Bu konu sanki unutturulmaya çalışılıyor. Başarılar dilerim" ifadesini kullandı.