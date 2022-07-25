Peker'den Levent Göktaş'a yanıt

Necip Hablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından, her şeyi belgeleriyle açıklayacağını söylediği bir paylaşım yapıldı. O paylaşımlar şu şekilde:

1-1959 yılında Niksar'da doğdum. 1980 yılında Kara Harp okulundan mezun oldum. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 25 yıl TSK Özel Kuvvetlerde tim, tabur ve alay komutanlığı yaptım. 2005 yılında kıdemli albay rütbesinden emekli oldum.

2- 1992 yılında Azerbaycan, 1998-2001 yıllarında Suriye, 2000 yıllarında Kırgızistan'da ve 1993 ve 1997 yıllarında Irak'ta görev gereği bulundum. Çalışkan ve başarılı bir subaydım. Kırgın olduğum silah arkadaşlarım var. Kullanıldığım durumlar oldu. Hepsini yavaş yavaş açıklayacağım.

3-Bu akşam saat 22.00'da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım."

Ardından cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları not düştü:

"Ben oraya bir kere girdim! ikinci kere girmeyeceğim! Oraya girmesi gerekenler girecek! beni kullananlar girecek! Akşam 22.00'de buluşmak üzere. Saygılarımla..."

'Güven sorunu sebebi ile video ile açıklayacağım'

Hesaptan yapılan başka bir paylaşımda belgelerin güvenlik gerekçesiyle yarın video anlatımıyla yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, "1-Herkese iyi akşamlar. Güven Sorunu olmaması için herhangi bir şüphe olmaması için belgeleri de yarın videolu bir şekilde açıklayacağım. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmadım. Kendimi Harp Okulundan mezun olmuş Teğmen gibi hissediyorum.

2-Yarından itibaren videolu anlatımlarım olacak. Net söylüyorum bazıları bu gece uyku uyumasın.Gerçek neymiş yarın görüşeceğiz. Beni Yere göğe sığdıramayıp dar zamanda yanımda olmayanlar k**** kursağında büyüyenler görüşeceğiz.Beni kullanıp bir kenara atanlar kabusunuz olacağım.

3-Siz korunaklı konaklarda kalırken ben sırt çantası ile orada burada geziyordum. K**** kursağında büyüyenler uyumayın lan uyumayın o tuğlayı Yarın çekiyorum. Altta kalanın canı çıksın!

4-Ve şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!" ifadeleri kullanıldı.

Sedat Peker'den yanıt

Göktaş'a ait olduğu iddia edilen hesapta kullanılan "beni Sedat Peker ile karıştırmayın!" ifadelerini organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den Emre Olur hesabı aracılığı ile yanıt geldi,

Yanıtta,

"1-) Biraz önce @halktvcomtr’yi seyrederken Levent Göktaş’a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orda bir kelime canımı sıktı “Beni Sedat Peker’e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım” demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden…

2-) …dolayı kusura bakma. Beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Kimsin lan sen yavşak, Ankara’ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Benim ilgi alanımda…

3-) …değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?

4-) Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi? Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim üstünlük taslamam ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem.Kibrit kutusuna girmeye hazır ol. Seni de kibrit kutusuna sokacam. SÖZ NAMUS GÖRECEKSİN. Zekaya saygı duymayı sen de öğreneceksin." denildi.

Göktaş'tan küfür yanıtı

Peker'in paylaşımlarının ardından kendisine yanıt veren Göktaş, "Sedat Peker, Bana y***** demişsin! 2 senedir üç beş tane soytarı'nın kasetini yayınlamaktan Başka ne yaptın? Tayyip abi helalleşeceğiz dedin? Ne oldu o mevzu? Madem o kadar cesaretlisin? Evet sen olmadığımı herkes görecek!!! Misli ile iade ediyorum hakaretini!!" yanıtını verdi.

Paylaşımlarına devam eden Göktaş şu ifadeleri kullandı;

"1-Ayrıca Sedat Peker küfür hakaret sahibini küçültür. Bana klavye delikanlılığı yapma. Elinden geleni de ardına koyma. Sen Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Ben 100 defa ölü bölgesinden girdim çıktım Kuzey Irak'ta. Ölü bölgesi ne demektir bilir misin sen?

2-%100 PKK'nın atış hakimiyetinin olduğu noktalardan girdim çıktım ben. Sen bana Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Benim görev yaptığım yerleri rüyanda görsen korkarsın. Elinde geleni ardına koyan namerttir. Azdan az çoktan çok gider. Varsa belgen buyur. Iftira atmakla olmaz."

Levent Göktaş kimdir?

2002 yılında suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun suikastındaki sır perdesi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aralanamadı. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Albay Levent Göktaş, suikastın planlayıcısı olmakla suçlanıyor.