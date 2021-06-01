Peker'den Davutoğlu'nun açıklamasına 'doğrulama'

AKP iktidarının yıllar boyu Suriye'deki cihatçılara silah desteği sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve bilgi ortaya çıkarken, ülkücü mafya Sedat Peker, bu iş için kendi yardım tırlarının da kullanıldığını, SADAT aracılığıyla kendi konvoyu üzerinden El Nusra'ya silah gönderildiğini açıklamıştı.

Suriye'de cihatçılara verilen desteğin en büyük savunucularından olan Davutoğlu, bu açıklama sonrası kendisini "Bu olaylar olduğunda ben Başbakan değilim, MİT tırları olduğunda. Dışişleri Bakanıyım o zaman. Sedat Peker'in iddialarıyla MİT tırlarının alakası yoktur. Bu operasyon 19 Ocak 2014'te oldu. Sedat Peker o zaman cezaevindeydi" diyerek savundu.

Davutoğlu'nun bu açıklaması sonrası Peker sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak, "Sayın Davutoğlu’nun söylediği çok doğru. Videoda da söylediğim gibi, benim üzerimden giden silahlar SADAT tarafından organize edildi. Genelkurmayın ve MİT’in bu organizasyonda bir dahilliği yoktur" dedi.

Çok küçük bir bölümü...

Davutoğlu ile Peker'in karşılıklı teyitleştiği SADAT olayı, AKP iktidarının Suriye'deki cihatçı çetelere verdiği desteğin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Kendisini "SADAT'la bir ilgim yok" diye savunmaya çalışan Davutoğlu, Suriye'de cihatçı çetelere yıllar boyunca verilen desteğin, gönderilen tırlar dolusu silahın en büyük katkıcılarından biriydi.

Tam da bu yüzden Davutoğlu, "Bayırbucak Türkenleri" yemini hatırlatılınca, silah desteğini kısmen de olsa kabul edip "Ben de 'Bu tırlar Bayırbucak Türkmenlerine gidiyordu' dedim. Sayın Tuğrul Türkeş 'gitmiyordu' dedi. Ben de 5 Haziran'da Kahramanmaraş mitinginde yemin ederek 'Bayır Bucak Türkmenlerine gidiyordu' dedim. Ha Bayır Bucak Türkmenlere gitmeden başka ellere geçmişse bilemem ama o konuda da bir delil yok" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Aynı Davutoğlu, "Suriye'ye savaş için bahane lazımsa, ben 4 adam gönderirim oraya, 8 tane füze fırlatırım, gerekçe olur" denilen Suriye'ye savaş toplantısının da başkanlığını yapmıştı.