Peker'den Cihan Ekşioğlu için yeni iddialar: FETÖ borsasının mucitlerden biri

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "kasası" diye nitelediği Cihan Ekşioğlu ile Twitter hesabından birçok yeni iddiada bulundu.

Soylu'nun "manevi evladı" olarak nitelediği EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na Soylu'nun koruma ekibi verdiğini ileri süren Peker, Ekşioğlu'nun "FETÖ borsası"nın kurucularından olduğunu iddia etti.

Peker'in Soylu'ya "sen Ak Partiden büyük değilsin" diye seslenmesi ve Ekşioğlu'na hitabense "Milli İstihbaratta görevli, namuslu insanlar var. Senin dosyalarını onlar da takip ediyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Peker'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"1-Kıymetli dostlar,

Sezgin Baran Korkmaz, ismini gündeme aldığımda yanındaki arkadaşlarına şöyle demiş Bizi yaktı ancak cihan ekşioğlu ya da ekim alptekinin dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşerim kurtulurum demiş. Bugünkü misafirimiz cihan ekşioğlu.

2-süslü sülünün manevi evladı benim de eski kardeşim cihan ekşi,bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım.doncu sülümanın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde(sen bunu hak ettin)

3-süslü sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi,korumalar için de RenaultSymbol ve tahsisli plaka verdi(korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur)Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını

4-...ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim diyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da fetö borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin.

5-fetönün en önemli prenslerinden olan burak başlıları ayarlayıp onunla iş birliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde zekeriya özü yurtdışına...

6-...kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. burak başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara...

7-...satıp parayı bölüştünüz. Bu senin ilk parayı bulduğun fetö borsası işindi. Tabi sonra burak başlıları fetöden kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız.

8-Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni murat gür ibrahimoğluna Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi...

9-...kuzey marmara, kuzey inşaat ve bayburt grup. cihan ekşinin, burak başlıların ve de terör savcısının yeğeni murat gür ibrahimoğlunun hts kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır. süslü sülü, doncu sülünün kardeşi mehmet soyluyla...

10-...bürolarınız Akmerkezde altlı üstlü. mehmet soylu ve sen, zengin iş adamlarını önce cimere şikayet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkartıp bir çok namuslu insanın mal varlığına çöktünüz. Akmerkez’in son altı aydaki kamera kayıtları ve hts kayıtları...

11-...incelendiğinde fetö bahanesiyle kimlerin mallarına çöktüğünüz ortaya çıkacaktır (süslü sülü yüce divanda yargılanacaksın!). Ancak doncu süleyman, senin en büyük suçun fetö soruşturmalarına olan halkın inancını zedelemektir, bunu unutma!

12-cihan ekşi Diyarbakır’lı kız arkadaşın vardı ya; kızı darp ettin, kız emniyete gidince Beşiktaş araştırmada konuyu kapattınız... O kızcağız her şeyi biliyor, ancak bayan olduğu için ben ismini yazmam. Kızın da kaç parasını aldın? O kızcağız kendi ortaya çıkarsa, kim bilir?

13-Senin ve süslü sülünün ne rezillikleri ortaya çıkacak göreceğiz. Beykoz Konakları’nda güzel bir evin var, orada da derin mehmetle arkadaşlık yapıyorsun, yürüyüşler yapıyorsun. Ancak esas sorun Acarkent’teki bekar evinde yaşanıyor. O eve davet ettiğin,...

14-...alem yaptırdığın, rüşvet verdiğin ve hepsini kameraya çektiğin siyasetçiler, bürokratlar varya, seni hiçbiri kurtaramayacak. Çünkü şu an senin dosyanı inceleyen gerçekten namuslu adamlar var, ve onların sende kayıtları yok. Savunma sanayi başkanı İsmail Demir...

15-...Paramount Hotelin senin olduğunu bilmediğini söylüyor ya, ben buna asla inanmıyorum. Bu konuyu başka bir gün ele alacağım ve hepinizi rezil edeceğim. Eşinin memleketi olan Beyaz Rusya’dan alınacağını söylediğin, Avrupa’daki şirketine fatura ettirdiğin, ancak...

16-... hala daha gelmeyen silah mühimmatlarını da anlatacağım. süslü sülünün gizli kasalarından biri olan cihan ekşi, İsrail’lilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığın da ortaya çıkacak.

17-Vatan, Kuran, İman diyip 20 katı fiyatına bizim devlete satıp, 84 milyonun hakkını yediniz ama hepiniz göreceksiniz! Kendine bir kemer yaptırmışsın ya, tokasında en az 500 bin dolarlık pırlanta var, devran dönünce onların hepsi halka geri dönecek!

18-Kafan güzelken padişah kaftanı giyip Acarkentteki sosyal tesislere gidiyorsun ya, bu millet sana o padişah kaftanını giymeyi gösterecek. Beyaz Rus olan eşin özel uçakla manikür pedikürünü yaptırmak için Bodrum’dan İstanbul’a gidip, 2 saat sonra tekrardan...

19-...Bodrum’a dönüyor ya, insanlar çocuğuma yemek alamadım diye intihar ederken siz fakir fukaranın parasıyla bu zevki yaşamayı devam edin. Sonunuz nasıl oluyor göreceksiniz. Ülkemizde yaşayan kadınlar 2 ya da 3 ayda bir kuaföre giderken siz bu zevki yaşayın.

20-Bütün tanıdıklarına Pasaportumun iptali kalkacak, koruma polislerim geri gelecek, tahsisli plakaları tekrar alacağım, sorunlarımı hallediyorum diyorsun ya, yanılıyorsun kardeşim. Milli İstihbaratta görevli, namuslu insanlar var. Senin dosyalarını...

21-...onlar da takip ediyor. süslü süleyman polisteki dosyalarını kapatsa da istihbarattaki dosyalarını kimse kapatamayacak. Eğer bunu da başarırsanız bu millet sizi affetmeyecek. Hesabını kendisi soracak. ekim alptekin ve bazı iş adamları, süslü sülüman için...

22-...basındaki tanıdıklarınızla, iş dünyasındaki tanıdıklarınızla lobi çalışması yapmayın, sizi de patlatmak zorunda kalmayayım UYARIYORUM! doncu sülü, sen Ak Partiden büyük değilsin. Sen Türk Devleti’nden büyük değilsin, GÖRECEKSİN!

23-cihan ekşi unutmadan, el altından sosyal medyaya uluslararası büyük mafya diye sızdırdığın Botir Rahimov. Ben bu adamın işyerinde misafiri oldum, bu namuslu bir adam. Paramount hotelin gerçek sahibi bu adamı nasıl dolandırdınız onu da anlatacağım. Türkiye’de ismini...

24-...değiştirdi, Bahtiyar İkramoğlu ismini aldı. Paramount hotelin gerçek sahibi aslında bu kişidir (Özbek asıllı)."