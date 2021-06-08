Peker'den Berat Albayrak ve Yıldırım Demirören mesajı

Ülkücü mafya Sedat Peker Pazar günü yayımlayacağı videoda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Yıldırım Demirören'in de konu olacağını söyledi.

Peker, Twitter paylaşımında şunları söyledi: “Pambıkören (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören) seni unuttum zannetme. Pazar günü seni Oyak dosyasıyla oyacağım. İşin koordinatörü Berat Albayrak’ı da misafir olarak alacağım. Berat Albayrak da pazar günü misafirimiz olacak. ALLAH’a yemin olsun sizi mahvedeceğim. Ben ajanım he? Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok.”

Peker'den muhalefete: Suç örgütü lideri eyvallah, ötesine geçmeyin

Ülkücü mafya Peker, ayrıca "muhalif siyasetçilere" de seslendi, "Suç örgütü lideri eyvallah, ötesine geçmeyin" dedi.

Peker, şunları söyledi:

"Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz, eyvallah. Ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz. Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın.

Şahsıma ve aileme yapılan saygısızlığın hesabı için şehadet gömleğini giydim yola çıktım. Ha iktidar ha muhalefet, benim için fark etmez. Saygı sınırlarını zorlamayın. Suç örgütü lideri eyvallah, ancak ötesine geçmeyin.

Çakma muhalifler, ben kendi savaşımı kendim veririm. Bir daha saygı sınırını zorlarsanız, iktidar muhalefet hepinize birden devam ederim. Bir bitmediniz kardeşim, siz nasıl bir şeysiniz?"