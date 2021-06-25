Peker'den AKP'li Karaca hakkında yeni iddia: Benimle hangi konuda görüşecekti?

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya ilişkin iddialar öne sürmüştü.

Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlamasıyla söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etmişti. Peker, Karaca'nın ayrıca SÜTAŞ için özel görüşmeler yaptığını ve rüşvet aldığını da ileri sürmüştü.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk iddiaların ardından Karaca ile görüştüğünü ve Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın aracını kullandığını doğruladığını ''Ancak benzinini ben doldurdum'' ifadelerini kullandığını bildirmişti.

Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Karaca hakkında yeni iddialarda bulundu.

Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek şunları yazdı:

''1- süslü sülüman, Ak Parti yerel yönetimlerden sorumlu korkmaz karaca, Sezgin Baran Korkmaz’ın Audi a8 marka aracını hediye olarak değil üç aylığına kullanmak için aldım deyip kendini kurtaracağını zannediyorsa daha henüz o da senin gibi beni tanımıyor demektir.

2- Bir Konyalı iş adamı vasıtasıyla benden hangi konuyu görüşmek için randevu istemiştir?Bunun cevabını bekliyorum.Ayrıca sütaş…ve bunun gibi firmalardan yasal olarak kaç lira danışmanlık ücreti almıştır? Bir de bu tip firmaların özel işlerini halledip ne kadar avanta almıştır?

3-Benim sayfalarımı kapatmak için mahkemeden karar çıkaracağına ülke nasıl soyuluyor diye araştırsana süslü sülüman. BENİMLE HANGİ KONUYU GÖRÜŞECEKTİ?''