'Peker neden bu konuda konuşmuyor? Öldürülen isim çocukluk arkadaşıydı'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi sonrası açılan davadaki gelişmeleri yazdı ve Sedat Peker'in bu konudaki suskunluğuna işaret etti.

Kurtulmuş'un Peker'in çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Pehlivan, "Birlikte tatiller yaptığı aile dostu. Hatta, üstünde Sedat Peker yazan kutulardaki elmas kolyeleri önemli koltuk sahiplerine vermek için kullandığı kişi. Evet, Peker çok şey biliyor bu cinayete dair ama şimdilik suskun" dedi.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Kurtuluş...

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı’ydı.

Gözaltına alınacak FETÖ şüphelilerinin listesini mafyaya sızdırmakla suçlanıyordu. Cezaevinden kurtarma vaadiyle, Emniyet’ten alınan listedeki Fethullahçılardan para koparılıyordu. Yani, siyaset-devlet-mafya ortaklığıyla FETÖ borsası işletiliyordu.

Kilit adam Kurtuluş’un bildiklerini anlatmaya başlamasıyla öldürülmesi bir oldu.

İşte o cinayet davasında geçen hafta karar çıktı. Tetikçiler ve yardımcıları cezalandırıldı.

Ancak bitmedi. Devam eden, bu cinayetin perde arkasına dair, belki de azmettiricilerine ulaşılabilecek bir soruşturma daha yürütülüyor.

Tam da burada üç kritik nokta var:

1- Sedat Peker neden bu konuda konuşmuyor? Öyle ya, öldürülen Ahmet Kurtuluş’un çocukluk arkadaşı. Birlikte tatiller yaptığı aile dostu. Hatta, üstünde Sedat Peker yazan kutulardaki elmas kolyeleri önemli koltuk sahiplerine vermek için kullandığı kişi. Evet, Peker çok şey biliyor bu cinayete dair ama şimdilik suskun.

2- Mahkeme kararında var: Ahmet Kurtuluş’u öldürme emrini verenlerden biri şu an Arjantin’de tutuklu olan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş’tu. Ne ilginçtir, o da “elimde kayıtlar var” diyerek şu sıralar demeçler veriyor. FETÖ borsasının siyasi ayağına dair şantaj içerikli sözler söylüyor. Acaba Arjantin’e siyasi sığınma dosyasını mı doldurmaya çalışıyor?

3- Ahmet Kurtuluş cinayetine dair yürüyen yeni soruşturma dosyasına gizlice birileri baktı mı? Dosyada görevi olmamasına rağmen, 2020 Aralık ayında UYAP kayıtlarına girip kimler neleri karıştırdı? Birileri FETÖ borsası soruşturmasının nerelere uzanacağını mı merak ediyor?

Evet, olmuş bunlar. Ve öğrendim ki, bu illegal duruma dair ayrı bir soruşturma başlatılmış. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevlendirmesiyle bilirkişi log kayıtlarını inceliyormuş. Bakalım, sonuç ne çıkacak...