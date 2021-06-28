Peker, Korkmaz Karaca'nın telefon yazışmalarını paylaştı

Ülkücü mafya Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi, AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca'nın kendisi hakkında kullandığı ifadelerin yer aldığını iddia ettiği bir paylaşım yaptı.

Bir süredir Karaca'yı hedef alan Peker'in paylaşımları şöyle:

“Süslü sülümanın kankası Korkmaz Karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya’daki iş adamıyla yaptığın whatsapp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım.

Korkmaz Karaca, aynı senin gibi süslü sülümana destek olmasın diye uyardığım kişilerden biri, bana tamam diyip perde arkasından da (xxx) sülü için lobi çalışmaları yapıyor. Akşamleyin onu adadan yollayacağız (ileride de cezaevine girer). Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam."