Peker 'konuştu': 15 gün sonra konuşup konuşmayacağıma karar verilecek

Sedat Peker YouTube hesabından kısa bir video yayınladı. Kendisinin öldüğü ya da cezaevinde olduğu iddiaları üzerine bu videoyu yayınladığını söyleyen Peker, bir süre video çekmeme fikrinin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

"Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş" diyen Peker "Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı" ifadesini kullandı.

Peker videosunda yeni bir iddiada bulunmazken, cezaevindeyken okuduğunu belirttiği Jimmy Laing'in "Sistemde 50 Yıl" adlı kitabından söz etti. Peker video çekmesi konusunda "15 gün sonra yeni bir değerlendirme yapılacakmış, hayati riskimle ilgili. Bundan sonraki aşamada bir karar verecekler. Ama burada ama başka bir ülkede... Ama bir yolunu bulacağım. Yaptığımız akti inşallah tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.