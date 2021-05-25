Peker görüşme kaydıyla geldi: Berat Bey'le ilgili durdur dedi durdurduk, yayınla dedi yayınladık

Ülkücü mafya Sedat Peker, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da tanıdığını onayladığı Reşat Hacıfazlıoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinin kaydını paylaştı.

Peker, görüşmede "Berat Bey'le ilgili durdur dedi durdurduk, yayınla dedi yayınladık. Böyle bir şey olur mu?" derken, 30 senedir Soylu'nun ailesine ve Soylu'ya yardım ettiğini söylüyor, Hacıfazlıoğlu'ndan Soylu'yla konuşmasını istiyor. Hacıfazlıoğlu, Peker'i pek çok konuda onaylıyor ve doğruluyor.

Görüşme kaydı şöyle:

Peker: Şu ana kadar iyiydim de, ya bizimki ne yapıyor?

*Şaşırdım ben de valla, ben de anlamadım ki, burada çok sıkıştırdılar onu. Yani senin...

Peker: Abi anladım, sıkıştırdılar, ilk gün açıklama yaptı suç örgütü lideri diye. Bizim bir arkadaşımız dedi ya, "Üstüne geliyorlar" diye, yani kusura bakma bir iki şey söyleyecek. Ama o pislik oldu mu abi ya.

Hacıhafızoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum.

Peker: Abi twit yazmış. Söz değil ki.

*Onu ağzından kaçırdı reis. Onu ben bugün Ahmet abiyle oturup konuştuk.

Peker: Ahmet kim?

*Ahmet onun yardımcısı, beraberler onla. Diyor ki, "Bunun olmaması mümkün değil. Böyle bir şey yapmazlar". Ama ağzından mı kaçırdı, nasıl yaptı, bilmiyorum. Bayrama geldik, dedim...

Peker: Bakan yardımcısı mı Ahmet Bey abi?

*Yok yok, onunla beraber başka yardımcısıydı. Şimdi emekli oldu. Onunla beraber, onun işlerini hep o yapıyor.

Peker: Abi, Ankara'ya git sen o işi bir toparla. Biz bu adama güveniyoruz, bu adamın yüzünden abi biz bu kadar şey yaptık. Ona yarıyordu. Onun bütün düşmanlarını diskalifiye ettik abi.

*Burada çok üzerine geldiler, ama sanıyorum...

Peker: Abi pislik, olur mu ama, bizim kız çocuklarımız var, okula gidiyorlar çocuklar arkadaşlar, pisliğin oğlu diyecekler. Tamam, suç örgütü falan anladık da, o...

*Onu ben konuşacağım onunla da, nasıl öyle bir şey söyledi, ben de ona şaşırdım.

Peker: Babasıyla, Hasan abiyle bir konuşsana.

*Hasan abi yürüyemiyor ya, çok rahatsız Hasan abi ya. yarın bir gün gelir buraya zaten, görüşeceğim onunla.

Peker: Süleyman Bey... Ya da sen Ankara'ya git. Ne zaman gelecek?

*Ankara değil ki. O şimdi şeydeydi. Yarın gelir tahmin ediyorum. Ya yarın ya öbür gün gelir o. Ya babasına bakmaya, ya amcası da koma da, babası da rahatsız.

Peker: Abi bizim Berat beye olan şeyimiz onun için, biliyorsun değil mi abi.

*Biliyoruz, biliyoruz. Bilmez miyim? Burada da çok üzerine geldiler. Böyle bir şey yazmasından ben de hayret ettim yani. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl öyle bir kelime kaldı, şaşırdım ben de ya. Hatta bugün ben fazla şey yapmak istemedim bugün. Bayrama gelince konuşuruz dedi. Tamam dedim. Anlattım bugün bunlara, sitemi onlara yaptım, ama... Ne yapabiliriz bilmiyorum ki?

Peker: Bu eniştesi var ya onu bir aradım, onunla bir konuşacaktım. Şarkıcı olan vardı ya ben yardımcı olmuştum, ona diyecektim, sen bir git konuş, bu niye böyle yapıyor diye. Bu adamın gençliğinden beri emeğimiz var.

*Ağar'a karşı 6 ay nöbet tuttuk. Sen Varis'e söyledin mi böyle böyle.

Peker: Süleyman Bey kimseyle konuşma demiş, o da galiba korkudan yalan söyledi. Ona da o kadar iyiliğimiz var.

*Bu nasıl böyle bir hata yaptı anlamış değilim. Ben yukarıdakinin bastırmasıyla mı oldu acaba, öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Üzerine aşırı derecede gelindi.

Peker: Ya tamam bize iyiliği var, bize dostluk yaptı, cenazede sana söyledi tamam ama biz de ona iyilik yaptık, durduk yere heriflerle düşman olduk. Ona inandık, dedi o yapıyor dedi.

*Onun onunla arasının iyi olması mümkün değil. Ağar'la.

Peker: Ağar değil, damat konusunda onun dediğine inandık.

*Evet.

Peker: Benim durumum çok iyiydi, ona güvendik. Hani Nisan'da dönecektik.

*Hiç başka birinden haber gelmedi mi?

Peker: Kimseyle görüşmüyorum. Bir mücadeleye girdik, çocuklarımızın üstüne silah doğrulttular. Karımızın özel eşyalarının odasına girmeye kalktılar. Akrabaları ne diyor Süleyman Bey'in orada.

Peker: Hepsi seni haklı görüyor. Hatta onun çok yakınıyla görüştüm biz de şaşırdık diyor.

Gençliğinin ilk yıllarından bu yana bu kadar emek verdim, o bizim dönüş biletimizdi abi.

*Bakacağım ben ona.

Peker: Berat Bey'le ilgili durdur dedi durdurduk, yayınla dedi yayınladık. Böyle bir şey olur mu?

*Valla haklısın, ben gerekli cevabı vereceğim.

Peker: Bu yakışmadı de sana, 30 senedir sana iyilik yapıyoruz de, babanla başladık iyilik yapmaya de, bu olmadı de.

*Kesinlikle ben senden daha çok rahatsız oldum, çok yanlış. Yarından sonra bir bakacağım, bakayım nasıl oldu, nasıl ağzından kaçırdı.

Peker: Namuslu adam böyle bir şey yapar mı? Namussuz bu adam. 20 küsür senedir emeğimiz var, 30 küsür senedir emeğimiz var.

*Mehmet Ağar'ın dayısını başkan yapacaktı, 6 ay durduk orada, senden yardım istedik, çektirdik onları geri. Bana yalvarıyordu, zaman değiştiriyor mu adamı bilmiyorum ki.

Peker: Bizim geri dönüş biletimizdi ya bu yapılır mı ya?

Peker yayımladığı videonun ardında Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda "süslü sülü, bir gram şerefin varsa Reşat Hacıfazlıoğlu’yla senin, babanın, koruma müdürünün ve yakın akrabalarının hepsinin hts kayıtlarını yayınla. Reşat Hacıfazlıoğlu senle cenazede görüştükten sonra hemen beni arayıp yurtdışına kaç demiş mi? Hts kayıtlarını yayınlayın süslü süleyman. Reşat Hacıfazlıoğlu, dik duracağız dedim, sen onlarla anlaşma yoluna gittin, o yüzden kasedi yayınlamak hak oldu. süslü sülü, Reşat Fazlıoğlu’yla anlaşmayı yapmıştın. Beni tanımıyorum diyecekti, ama olmadı. ZEKAYA SAYGI DUYMAYI ÖĞRENECEKSİNİZ. BİR TELEFONA BİR TRİPODA YENİLECEKSİNİZ!" dedi.