Peker: BAE yetkilileri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi

Interpol, ülkücü mafya Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkarmıştı. Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etmişti.

İsmail Saymaz Halk TV’deki bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını, Peker'in söz konusu durumla ilgili olarak, "BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım" dediğini aktardı.

Saymaz'ın köşesinde yer alan bilgiye göre Peker, "İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah’ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah’ın kaderini yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saymaz. yakın arkadaşının, Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiğini, "Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor" dediğini aktardı.