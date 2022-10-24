Pehlivan'dan Temurci'ye: 'Sizler de o sırada benim terörist olduğumu iddia ediyordunuz, parti olarak'

Sünsürsüz programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ile programın moderatörlerinden Barış Pehlivan arasında '20 yıllık karanlık' gerilimi yaşandı.

Barış Pehlivan yayın sırasında "20 yıllık AKP iktidarı, 20 yıllık karanlıktan bahsediyorum'" sözlerini kullandı. Programın konuklarından eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ise Pehlivan'ın bu ifadesine itiraz etti.

Temurci, ''Ben tabi 20 yıllık bir karanlığı kabul etmiyorum. Bir bölümde bizi yavaş yavaş karanlığa götürdüklerini, bizim aile içerisinde o karanlıkla mücadele ettiğimizi, bunun artık o karanlık tünelden çıkmayacağını düşündüğümüz için orayla ilişkimizi kestiğimizi düşünüyoruz. AK Parti'nin 20 yılını karanlık olarak adlandırmak asla doğru değil'' dedi.

Pehlivan: Siz o sıra benim terörist olduğumu iddia ediyordunuz, parti olarak

Temurci'nin itirazına Barış Pehlivan ''Sizin saygı duyduğunuz aile içi kavgalarınız sırasında ben 2011'de hapse girdim. Sizlerin desteğiyle hapse girdim, 19 ay hapis yattım. Sizler de o sırada enim hapis yatmamı ve benim terörist olduğumu iddia ediyordunuz, parti olarak... O yüzden benim için 20 yıllık karanlıktır. Ben o 20 yılın karanlığında 19 ay Silivri'de "terör örgütü üyesi" olarak suçsuz yere hapis yattım. Suçsuz yere yattım'' yanıtını verdi.

"Benim hikayem o kadar da önemli değil" diyen Pehlivan sözlerine kaldığı yerden "Ben 2023 seçimlerinin cumhuriyetin devam mı tamam mı seçimi olduğuna inanan birisiyim. Bu işim bir şakası bir riski bir sürprizi olmaması gerektiğine inanan biriyim. Seçimde örnek veriyorum- Millet ittifakı aday seçilirse cumhurbaşkanı olarak sayıyı yanlış biliyor olabilirim ama devlette 2 bin tane koltuk boşalacak ve 2 bin tane atama yapılması gerekecek. Müsteşarlar vesairelerden bahsediyorum. Ben Millet İttifakı'nın 2 bin atama yapacak kadrosu var mı? bilmiyorum" diyerek devam etti.