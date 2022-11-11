Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Uçuş fiyatları düşük, artmalı

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, dünya ve Türkiye genelinde havacılık sektöründeki son gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Nane, IATA'nın gelecek altı aydaki 1 bölgesel ve 2 global toplantısının Türkiye'de olacağını belirttiği konuşmasında, Türk havacılığının çıkarı için gerekli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa genelinde işten çıkarılan havayolu şirketi çalışanları hakkında değerlendirmede bulunan Nane, “Avrupa ciddi bir hata yaptı, kısa vadeli gelir için çalışan çıkarttı. Personel çıkartmadan pandemi sürecini atlattık, bu yaz bunun faydasını gördük. Sektör olarak alınan yanlış kararlardan yolcular etkilendi” dedi.

Nane, Türkiye’deki havacılık sektörü ve bilet fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, “2023'te şu anki dengeler hariç olumsuzluk olmazsa Türkiye kazançlı çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Uçuş sayısının azalmasının tek nedeninin tavan fiyat olmadığını söyleyen Nane, şu anki uçuş fiyatlarının çok düşük olduğunu ve daha yüksek olması gerektiğini söyledi.