Pegasus hacklendi: Etkilenen kişi sayısı şimdilik bilinmiyor

Ünlü havayolu şirketi hacklendi. Resmi internet sitesinde yayınlandı.

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmi internet sitesinden bir veri ihlali bildirisi yayınladı. Yapılan açıklamada ülkemizde faaliyet gösteren ünlü havayolu şirketi Pegasus‘a siber saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Pegasus’a yönelik siber saldırı; 31 Mayıs’ta bilgi güvenliği istihbarat servisleri izleme araçlarıyla tespit edildi. Aynı zamanda ihlalden yalnızca pilot ve kabin ekibi çalışanları etkilendi. Burada söz konusu çalışanların adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, unvanı, geçmiş tarihlerde yapmış oldukları uçuş bilgileri, uçuş lokasyonlarıyla bu çalışanların bir bölümünün fotoğraf ve imza görselleri gibi kişisel verileri çalındı.

Veri ihlalinden etkilenen kişi sayısı şimdilik bilinmiyor. Ancak bildirimde konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.