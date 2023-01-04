PE'den patron sendikası TİSK'in başkanı Akyol'a: Ensendeyiz!

Patronların Ensesindeyiz Ağı, hükümetin patronlara 'asgari ücret desteği'ni 4 katına çıkarmasına tepki göstererek açıklamada bulundu.

"Asgari ücret yüzde 55 oranında arttırılırken patronlara verilen asgari ücret teşviki 4 kat arttırıldığı" hatırlatılan PE açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 'minnetlerini' ileten patron sendikası TİSK'in başkanı Burak Akyol'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Çalışma Bakanı Bilgin’e minnetlerini ileten Burak Akyol’a bir çift sözümüz var: Ensendeyiz!" denildi.

📌Asgari Ücret %55 oranında arttırılırken Patronlara verilen Asgari Ücret teşviki 4 kat arttırıldı.



📢Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Çalışma Bakanı Bilgin’e minnetlerini ileten Burak Akyol’a bir çift sözümüz var: Ensendeyiz!#PatronlarınEnsesindeyiz#BöyleGitmez https://t.co/uruRVO1uMB — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 4, 2023

TİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Özgür Burak Akkol'un birçok platformda ilettiği asgari ücret desteğinin artırılmasına yönelik talebimize ilişkin, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret desteğinin 400 TL'ye çıkarıldığını açıkladı" ifadeleri kullanılmıştı.