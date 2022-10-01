PE İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı yola çıktı

1 Ekim Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısıyla işçi ve stajyer avukatların, çalışan hukuk öğrencilerinin katılımıyla Patronların Ensesindeyiz (PE) İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı kurulduğunu ilan etti.

İşçi ve stajyer avukatlar başta ücret sorunu olmak üzere çalışma koşullarındaki sorunlar için bir araya geldi.

Yaşanabilecek insanca bir ücret talebinin önümüzdeki aylarda ön plana çıkarılacağının söylendiği toplantıda aynı zamanda bürolarda mobbinge, tacize karşı da mücadele verileceği ifade edildi. İşçi ve stajyer avukatların mesleki gelişimini hedefleyen "Dayanışma Eğitimleri"nin de gerçekleştirileceğinin belirtildiği toplantıda somut hedef ve planlamalar konuşuldu.

PE İşçi ve Stajyer Avukat Dayanışma Ağı kurulduğunu ilan ettiği basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Patronların Ensesindeyiz İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı’nın kuruluşu için yaptığımız çağrı ile bugün burada buluştuk. Dayanışma Ağımızı 2 sene önce, pandemi koşulları ile hukuk öğrencilerinin de hukuk bürolarında yoğun olarak çalışmaya başladığı günlerde Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı adı ile kurmuştuk. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde pek çoğunuzun da duyduğunu ve dahil olduğunu bildiğimiz çok sayıda etkinlik ve eylem örgütledik. Dayanışma derslerinde bir araya geldik, İstanbul Barosu’nun önünde yaşanılabilir ücret talebimizle bir eylem gerçekleştirdik, pandemi bahanesiyle yasaklanan 2021 1 Mayıs’ında Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptık, pek çok toplantıda yan yana geldik. Stajyer Avukat ve hukuk öğrencileri olarak, mücadeleyi ve dayanışmayı birlikte büyüttük.

Bugün, bu çalışmadan edindiğimiz tecrübe ve birikimi bir adım daha ileri taşıyarak, sömürü koşullarının gittikçe ağırlaştığı hukuk bürolarında bizlerle benzer koşullarda çalışmakta olan işçi avukatları da dayanışma ağımız ile birlikte hareket etmeye çağırdığımızı duyuruyoruz.

Hukukun iktidar tarafından kullanışlı olduğu ölçüde kabul gördüğü ülkemizde, emekçiler kapitalizmin yasalarının bile kendilerine tanıdığı hakları elde edebilmek için mücadele etmek zorunda. Bizler de fazla mesai ücreti almaksızın ve sigortasız uzun saatler çalıştığımız hukuk bürolarındaki sömürünün karşısında mücadele ederek ve bir araya gelerek durabileceğimizi biliyoruz. Daha stajımız sırasında size maaş vermek yasak yalnızca harçlık verebiliriz diyen patron avukatların bu yalanları nasıl örgütlü bir şekilde söylediklerine şahit olduk. Biz ise daha örgütlü olmak zorundayız.

Hukuk büroları öğrencilerin ve stajyer avukatların meslek öğretildiği bahanesiyle pek çok örnekte ücretsiz çalıştırıldığı, işçi avukatların, yoğun sömürü koşullarında tanımsız mesai saatleri ile ay sonu geldiğinde yaşayabilir bir ücret kazanamadıkları cehennemlere dönüşmüş durumda. Hukuk öğrencisiyken ücretsiz olarak, stajyer avukatken, asgari ücretin yarısı dahi etmeyen maaşlar ile, bir yıllık staj bitip binlerce lira ödeyerek avukatlık ruhsatı almayı beklerken ruhsattan sonra da karşımıza çıkan koşullar “bir sene sıkın dişinizi” denildiği gibi olmuyor.

Barolar ve patron avukatlar, bize meslektaşlık masalları anlatmaya, avukatın işçisi patronu olmaz demeye devam ediyor. Avukatın patronu işçisi olmaz diye patron avukatların biz bir aileyiz yalanlarının gizleyemediği ise saymakla bitmeyecek sorunlar, her ay yenisi eklenen intihar haberleri… Gerçek ise işçiliğin yakıştırılmadığı işçi avukatların işçilerin haklarından ve güvencelerinden uzakta rahatça sömürülmesi…

İş tanımımız yok. Başta kadınlar olmak üzere, işçi ve stajyer avukatlar ile hukuk öğrencileri sekreterlik, mutfak ve temizlik işleri dahil her türlü işten sorumlu tutuluyor. Makyaj ve kıyafetlerin dahi patron avukatlar tarafından belirlendiği hukuk bürolarında, kadın avukatların tacize uğraması da artık istisna olmaktan çıkan başka bir mücadele başlığı haline geldi.

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Barosu işçi avukatlara layık gördüğü tavsiye ücreti güncelleyerek 5.792 TL’den 9.000 TL’ye çıkardı. Herhangi bir denetleme misyonu üstlenmeyen baronun açıkladığı, yaşanılabilir olmaktan oldukça uzak bu rakamı ise, yaklaşan baro seçimlerinin bir vaadi olarak görüyoruz. İşçi avukatlar olarak azımsanmayacak bir kısmımız asgari ücretle, bazen ise asgari ücretin altında çalışıyoruz.

Onlar bize 'bağlı çalışan', 'işgören' gibi sıfatları yakıştırsa da bizler, 'işçi' olduğumuzu biliyoruz ve tek çare olarak mücadeleyi görüyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı farklı sektörlerde işçilerin bir araya gelerek mücadeleyi büyüttüğü, pek çok örnekte kazanımlar elde etmiş bir dayanışma ağı. Biz de bu ağ içerisinde, bugünden itibaren işçi avukatların da stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri ile birlikte mücadeleyi büyüteceğini duyuruyoruz. Patron avukatların, baroların ve kanunların bize dayattığı çalışma koşullarının karşısında örgütlü bir şekilde duracağız. Patronların Ensesindeyiz ağında mücadele eden diğer dayanışma ağları ile dayanışmamızı büyüteceğiz.

Tüm işçi ve stajyer avukatlar ile çalışan hukuk öğrencilerini dayanışma ağımıza davet ediyoruz."

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