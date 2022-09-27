PE İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı yola çıkıyor

2020 yılı Ekim ayında Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri adıyla kurulan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı mücadelesine PE İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı olarak devam edeceğini duyurdu.

Dayanışma ağı, işçi ve stajyer avukatları 1 Ekim’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da düzenleyeceği basın toplantısına davet etti.

Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı'nın açıklaması şöyle:

Dayanışma ağı, ‘Bizler stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri olarak, bürolarda ve adliyelerde düşük ücretlerle, yoğun çalışma saatleriyle, sigortasız çalıştırılıyoruz. Dayanışma ağında tacizi, kötü muameleyi, mobbingi ihbar edeceğiz, çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz’ denilerek 3 Ekim 2020 yılında kuruldu. Bu kapsamda bir dizi faaliyet gösteren PE Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı; düşük ücretlere karşı anket gerçekleştirerek stajyer avukatların ve hukuk öğrencilerinin çalışma koşullarına dikkat çekti, çalıştığı büroda cinsel saldırıya uğrayan hukuk öğrencisi arkadaşlarının mücadelesinde dayanışma gösterildi, dayanışma dersleri düzenleyerek işçi hakları, kadın hakları, mülteci hakları konusunda pratik başlıklar ele alındı. Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı sürdürdüğü bu mücadelesini güçlendirme, genişletme kararı aldı.

PE İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı olarak yola devam

Yapılan açıklamada yeni dönemde dayanışmanın işçi avukatları da kapsaması gerekliliği vurgulanarak, işçi ve stajyer avukatların katılımıyla 1 Ekim günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek bir basın açıklaması ile PE İşçi ve Stajyer Avukatlar Dayanışma Ağı adıyla yola devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.