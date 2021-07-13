Pazartesi demişti, 4 Pazartesi oldu: Veyis Ateş'ten ses yok...

Habertürk TV'ten istifa eden ekran yüzü Veyis Ateş, Sedat Peker'in videolarından sonra Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları ile ilgili Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamıştı.

Ateş kendisiyle ilgili iddialar hakkında "Pazartesi günü birkaç yıldır ne kazanmışım ne kaybetmişim hepsi için suç duyurusunda bulunacağım" demiş, "Sağlık Bakanlığı'nda ya da hangi bakanlığa, hangi ihaleye müdahale etmişim? Pazartesi günü de bir suç duyurusunda bulunmaya hazırım" demişti.

Ancak Ateş'in bu iddialı sözlelere karşın henüz bu konuda adım attığına ilişkin hiçbir açıklaması bulunmuyor. Ateş'in Pazartesi'yi işaret ettiği 18 Haziran'dan bu yana dört Pazartesi geçti.