Pazartesi akaryakıta zam geliyor

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litresi ortalama 20,60 liradan satılıyordu.

Üç ile göre beklenen fiyatlar şöyle:

İstanbul

Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

Anadolu Yakası'nda motorin (mazot) litre fiyatı 27.12 TL

Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 10,73 TL

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı 27.10 TL

Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 10,98 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı 20.73 TL

Motorin litre fiyatı 27.21 TL

LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir