Pazardan manzaralar: 'Bakan çok, alan yok'

Tarladan pazara gelene kadar artan yüksek komisyon oranları ve alım gücünün düşmesi esnafın işlerini durma noktasına getirdi.

Gazete Yazıyor muhabiri Senay Güncavar da İstanbul'da pazarda sebze tezgâhına geçip satış yaparak yurttaşların alışverişini ve pazarcı esnafının kazancını gözlemledi.

Bazıları pazarın genel durumundan ve fiyatlarından yakınırken bazı müşteriler de fiyatların marketlerden daha ucuz olduğunu söyledi.

"Pazarlar dolu ama satış yok" diyen pazarcı esnafıysa işlerin durgunluğundan şikâyet etti. Esnaf her kurulan pazarın bir öncekinden daha kötüye gittiğini söyledi.

'Mallarımız elimizde kalıyor'

Alım gücü düşen vatandaşın eskisi gibi alışveriş yapmadığını söyleyen pazarcılar, "Her tezgâh açtığımızda mallarımız elimizde kalıyor. Kilo ile sattığımız ürünlerimizi tane olarak satmaya başladık. Pazarlar dolu, görüntü var ama eski satış yok" diyerek, satışlarının giderek düştüğünü ve gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığını belirttiler.

Mehmet Can isimli pazarcı esnafıysa "Gelen zamları vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. 20 liraya aldığımızı yine 20 lira olarak üzerine farkı yansıtmadan bazen de çok az yansıtarak satıyoruz. Biz böyle yapmasak aldığımız malı satamıyoruz ve elimizde kalıyor. Bir sonraki başka pazar satışına kadar malımız elimizde çürüyor. Zarar ediyoruz. Bu yüzden zam farklarını müşterilerimize yansıtmadan satmaya çalışıyoruz. Ne vatandaş mağdur olsun ne de mallarımız elimizde çürüsün. Eskiden kilo ile verdiğimiz ürünleri şimdi marketler gibi tane ve adet olarak verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yumurta satan pazarcı ise "Ne kadar zam gelirse gelsin vatandaş tüketmek zorunda. Açlıktan ölsün mü? Mutlaka ihtiyacı olan ürünü almak zorunda. Gıda bu, kıyafet gibi lüks değil ki. Sadece alacağı ürünün miktarında değişiklik oluyor o kadar" dedi.