Pazarda tane hesabı: Bir salatalık 5 lira 13 kuruş, bir patlıcan 5 lira 25 kuruş

Ankara Yenimahalle Pazarı’nda; bir tane salatalık 5 lira 13 kuruş, bir tane patlıcanın fiyatı 5 lira 25 kuruş, bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruş, bir biberin fiyatı 2 lira, bir demek maydanozun fiyatı ise 4 lira. Pazarcı ise “Önceden limon 5 liraydı. Şimdi 15 lira. Eskiden poşeti alıyorduk 10 liraya. Şimdi bir poşet olmuş 30 lira. 50 lira mazot atıyordum, Şimdi 200 liraya mazot alıyorum. Gelin buna bir çözüm bulalım kardeşim. Bu böyle yürümez” diye konuştu.

Pazar tezgahında, bir kilo domates 20 TL. Bir kilo patlıcan 30 lira. Bir kilo kabak 20 TL. Sivri biberin kilosu 15 TL. Marul 8 TL. Havuç 7 TL. Limon 15 TL.

ANKA Haber Ajansı, Ankara’da, pazarda tane hesabı da yaptı. Bir salatalığın fiyatı 5 lira 13 kuruş. Bir tane patlıcanın fiyatı 5 lira 25 kuruş. Bir domatesin fiyatı 2 lira 63 kuruş. Bir biberin fiyatı 2 lira. 4 liraya bir demek maydanozun satıldığı semt pazarlarında vatandaş, “param çıkışmıyor, gücüm yetmiyor” diyerek eli boş dönüyor.

Ankara Yenimahalle Suadiye Pazarındaki pazarcı esnafı kazanamadığını, maliyetlerin altında ezildiğinden dert yanıyor. ANKA Haber Ajansı’na konuşan pazar esnafı dertlerini şöyle anlatıyor.

“Ispanak, pırasa olmuş 10 lira. buna bir çözüm lazım'

Muhammed Aras, müşterinin 1 kilo havuç yerine yarım kilo havuç satın aldığını anlatarak şöyle devam etti:

“Ispanak, pırasa olmuş 10 lira. Kereviz olmuş 20 lira. Karnabahar 25 lira. Gelin buna bir çözüm bulalım kardeşim. Bu böyle yürümez ya. Saat 3, pazarda kimse yok. Önceden şu limon 5 liraydı. Şimdi 15 lira. Ne yapacak vatandaş, haftalık limon mu kullanacak? Eskiden poşeti alıyorduk 10 liraya. Şimdi bir poşet olmuş 30 lira. Eskiden 50 lira mazot atıyordum, hale gidiyordum, pazara gidiyorum, tekrar eve gidiyordum. Şimdi 200 liraya mazot alıyorum, eve gidiyorum hale gidiyorum mazot bitiyor.”

'80 liralık poşet, 380 lira'

Pazarcı İbrahim Aras ise, “Elektriğiydi, suyuydu, mazota gelen abartılı zamlar hepsi ürünlere yansıyor. Evimizden çıkar çıkmaz 100 liralık mazotu 200 liraya alıyoruz. 100 liraya çalıştırdığımız elemanı 250 liraya çalıştırıyoruz. 70-80 lira verdiğimiz poşet parası şu an 380 lira. Hiçbir iş yapmadan bin lira masrafımız oluyor” diye konuştu.

'130 liraya adlığımız karton bardak şu an 700-800 TL'

Pazardaki seyyar çay satan vatandaş da bir tane karton bardağın maliyetinin 1 lira olduğundan yakınarak, “Devlet öyle bir şey yaptı ki, 130 liraya aldığımız karton bardak şu an 700-800 TL olmuş. Bu vatandaş nasıl geçinecek, bedava mı verelim çayı?” isyan etti.

'Poşeti 30 liraya satıyoruz'

Pazarda en fazla kullanılan malzemelerden biri de naylon poşet. Pazar esnafına poşet satan bir diğer vatandaş, poşete yüzde 125 zam geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ham madde, yakıt, plastik, bunların hepsinin KDV’si, çıkışı… 2 ay önce en dandik 6 TL’ye aldığımız poşet şu an 15 TL. En kaliteli poşeti 25 TL’den alıyoruz. 1,5 ay öncesinde 12,5’den alıyorduk. Şu an 30 TL’ye satıyoruz. 5 kilo poşet bir işçinin günlük yevmiyesi. Para kazanmak artık aslanın ağzında değil, midesinde.”

'Günlük 100 liraya mazot alıyorum. Hale gidemiyorum'

Pazarcı esnafı Turgut Aras ise, pazarda kullandıkları plastik kasaları bile parayla aldıklarını söylüyor. Aras, “Bir kilo poşet 30 lira. Bu tezgahı kurmak için tezgah yerine para veriyoruz. Çadıra para veriyoruz. Ortalama bir tezgahın maliyeti 700 lira tutuyor. Ben günlük 100 liraya mazot alıyorum. Hale gidemiyorum. Mecbur akşam bir daha 200 liraya mazot alıyorum. 200 lira günlük mazota para veriyorum” dedi.