Pazarda son durum: Marul 20, çilek 30, fasulye 40 lira

Hayat pahalılığı günden güne artarken CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, pazardaki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Bir demet marul 20 Lira

Orhan Sümer, “Ardı ardına gelen zamlar bir türlü durmak bilmezken, Ramazan ayının başladığı şu günlerde birçok temel gıda ürününde büyük artış söz konusu. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, tohum, gübre, ilaç gibi temel girdi maliyetlerine yapılan zamlar, sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu. Artan fiyatlar karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, filelerini dolduramadan pazardan ayrılmak zorunda kalıyor. Maydanozun 7 lira, dere otunun 8, çileğin 30, çağlanın 50 TL’den satışa sunulduğu pazarlarda en çok zamlanan ürünlerden birisi de marul oldu. Bir demet marulun 20 TL olduğu günlerde vatandaş kıt kanaat iftar yapmaya çalışıyor” dedi

Salata lüks oldu

Orhan Sümer şöyle devam etti: “AKP iktidarı milleti açlıkla sınıyor dediğimiz zaman bize kızıyorlardı. Ancak sofraların değişmezi salata bile artık lüks oldu. Marulun, domatesin, soğanın, biberin fiyatlarını görünce vatandaş ne yapacağını şaşırıyor. Manavlarda kilosu 90 TL’ye satılan yeşil fasulye ise pazarda görülmüyor bile. Tarım ülkesi Türkiye’de bir demet marul, iki kilo elma alamaz hale getiren Saray İktidarı yaptığı yanlışların farkında olmasına rağmen inatla, çiftçiyi desteklemek yerine ithal tarımı desteklemeye devam ediyor.”

Millet 80 lirayı bir arada göremiyor

Orhan Sümer, “Önceden ramazan bereketiyle gelir diye bir söz vardı. Saray iktidarı memleketi öyle bir noktaya getirdi ki ne bet kaldı ne bereket. Cumhurbaşkanı tarafından şifa diye tanıtılan hurma geçen sene 40 liraya satılırken bu sene 80 liradan satılıyor. Millet 80 lirayı bir arada göremiyor ki hurma alsın. Yine Ramazanların en güzel yanı iftar sofraları kurmak, misafirler ağırlamaktı. Artık millet sadece kendi yağında kavrulmaya çalıştığı için, kimseyi misafir olarak evine davet bile edemiyor” dedi.