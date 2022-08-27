Pazarda karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı: Lahana ve mısırlar teçhizat oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde semt pazarında iki grup arasında çıkan kavgada sebze ve meyveler havada uçuştu. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.

Öte yandan, kavganın 3 kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi.

İlçe sakinlerinden Satılmış Sarıkaş, semt pazarında sürekli olarak kavgaların yaşandığını belirterek, “Ben pazara alışveriş için geldim. Saat 11.00 sıralarında gittim. Ondan sonra kavga çıkmış. Pazarda ne varsa birbirilerine fırlatmışlar. Esnaf araya girip ayırmış. Esnaf da hiçbir kabahat yok. Hep o kadınlar ortalığı karıştırıyor. Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç’ın başı beladan çıkmaz” dedi. (İHA)