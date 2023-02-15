Pazarcık Kriz Koordinasyon Merkezi’nde ‘kayyum’ gerginliği

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaymakamlık, HDP ve yöre derneklerinin kentte kurduğu Kriz Koordinasyon Merkezi’ne "kayyum" atamak istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, birçok askerle Hasankoca köyünde bulunan merkeze gelerek, çalışmaların, atayacakları koordinatörler tarafından yapılacağını belirtti. Bu durumu kabul etmeyen HDP'liler ile kaymakam arasında görüşmeler sonuç vermedi.



HDP'liler ve gönüllüler, kaymakamlığın kararına karşı toplandı. Toplantı sonrası partililer ile gönüllülerin nasıl bir çalışma yürüteceği kesinleşecek.