PayPal 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, 2 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

PayPal Üst Yöneticisi Dan Schulman, konuya ilişkin şirket çalışanlarına mesaj gönderdi. Şirketin kaynaklarını temel önceliklere odaklaması ve maliyet yapısını ayarlayarak ilerlemesi gerektiğini ifade eden Schulman, zorlukları ele almanın bazı zor kararları da beraberinde getirdiğini öne sürdü.

Schulman bu kapsamda şirketin küresel çapta 2 bin çalışanını işten çıkaracağını, bunun toplam iş gücünün yüzde 7'sine denk geldiğini kaydetti. Schulman, söz konusu işten çıkarmaların gelecek haftalarda gerçekleşeceğini bildirdi.