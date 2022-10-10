Paylaşım rekoru kıran Atatürk fotoğrafındaki Cemaat ayrıntısı

Sosyal haber platformu Reddit'e kayıtlı "u/herrtutu" isimli kullanıcı iki gün önce bir paylaşım yaptı. Kullanıcı, Mustafa Kemal Atatürk'e ait sivil kıyafetli bir görseli, "Atatürk Eğer Yaşasaydı. Aİ (Yapay Zeka) ile yaptık." ifadeleriyle paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak paylaşan kullanıcının bu görseli sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırarken bir detay tepkilere yol açtı.

Fotoğrafın aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fotoğrafa photoshop yöntemiyle taşındığı ortaya çıktı. Ayrıca fotoğrafın arkasında görülen ismin ise 'FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Yeniçağ Gazetesi yazarı Dr. Naim Babüroğlu da açıklamalarda bulundu.