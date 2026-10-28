Patronu Erdoğan'la görüşmüştü: BlackRock Borsa İstanbul'daki yatırımlarını sıfırladı

Geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir buluşma yaşanmış ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink'le İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşmüştü.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunumlar yapmış, patronlar Türkiye'deki "yatırım fırsatlarını" tartışmıştı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından yönetilen Frontiers Investment Trust, 2026'nın başında artırdığı Türkiye yatırımlarıyla hisse toplamıştı. Takip eden aylarda ağırlığını önemli ölçüde azaltan fon, Türkiye'den neredeyse tamamen çekildi.

Türkiye'nin fon portföyündeki ağırlığı Ekim 2025'te yüzde 9,3 düzeyindeydi. Bu oran Şubat 2026'da yüzde 11'e yükselmişti. Böylece Türkiye, fonun ülke bazındaki yatırımlarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından üçüncü sıraya yerleşti. Bu pay Haziran ayının sonunda yüzde 0,5 seviyesine kadar indi.

Şirketin etkinliği fon soruşturması patlamadan hemen önce en düşük düzeylere geriledi.

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Kim bu Laurence D. Fink?

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan ABD merkezli BlackRock, 1988'de Laurence D. Fink tarafından kuruldu. Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 14 trilyon dolar tutarında bir varlığı yöneten Fink, özellikle 2026 yılının başından itibaren Türkiye piyasasına yönelik stratejisini belirgin şekilde artırdı. BlackRock, Türkiye'deki altın madenciliği faaliyetlerinde etkin olan Eldorado Gold (Tüprag operatörü) şirketinin de büyük hissedarlarından biri.

Laurence D. Fink, Gazze'de katliamlar yapan soykırımcı İsrail'le de yakın ilişkiler içinde. Şirketi 2016'dan beri İsrail'de faaliyet gösteren Fink, çeşitli "fonlar" aracılığıyla İsrailli şirketlere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. BM raporlarına göre BlackRock, İsrail devlet tahvillerinin önemli alıcılarından biri. BlackRock 2023 yılında, İsrail ve Avrupa merkezli "girişimcilere" kredi sağlayan Kreos Capital'i satın aldı.

Savaş suçları: Savunma şirketlerinin en büyük hissedarları arasında

BlackRock aynı zamanda Lockheed Martin, Raytheon (RTX), Boeing ve Northrop Grumman gibi İsrail ordusuna silah sağlayan dev savunma şirketlerinin en büyük hissedarları arasında. Dolayısıyla Fink, Gazze'deki katliamın doğrudan suç ortağı.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları daha önce BlackRock'ı İsrail'e silah transferi yapan şirketlere yatırım yaptığı gerekçesiyle "savaş suçlarına iştirak riski" konusunda uyarmıştı. Ancak şirket BM'nin silah transferlerini durdurma çağrılarına yanıt vermemişti.

BlackRock'un New York'taki genel merkezi, firmanın İsrail'e destek vermesi sebebiyle bir grup aktivist tarafından işgal edilmiş, sık sık eylemlere konu olmuştu.

BlackRock, İsrail ekonomisinin hem teknolojik hem de finansal açıdan en büyük destekçisi olduğu için Filistin'e destek için yapılan boykot kampanyalarının da merkezine yerleşmişti.

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