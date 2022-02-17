Patronların 'salgın' keyfi, Tüpraş pandemiyi atlattı

Tüpraş, 2021 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Tüpraş 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 1 milyar 392 milyon TL net dönem kârı kaydederek; piyasa beklentisi olan yaklaşık 450 milyon TL’nin oldukça üzerinde rakama ulaştı.

Şirket, 2021’de 3 milyar 319 milyon TL kâr ile yılı tamamladı. 2021 yılının son çeyreğinde şirketin satışları 56,5 milyar TL ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yılın tamamında 150,9 milyar TL hasılat yaratan firma geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 139 artırdı. Hasılatın dağılımı ise yaklaşık 118 milyar TL yurt içi, 34 milyar TL ise yurt dışı şeklinde oluştu.

Salgın ve sonrası aylarda emekçilerin yaşadığı kriz daha da büyürken, patronlar kâr açıklamaya devam ediyor. Salgının başında patronlar için düzenleme üstüne düzenleme çıkaran iktidar, aynı dönemde emekçilerin birçok hakkını gasp etmiş, milyonlarca işçiyi ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğine geçirmişti.



