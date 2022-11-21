Patronların EYT gündemi: TOBB'dan yeni adım

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) ilişkin düzenleme aralık ayı içinde TBMM’ye sunulacak.

Patronlar ise düzenlemeler sonrasında kendi cephelerindeki oluşacağını öne sürdükleri kayıpları tartışıyor.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'le görüştü. ekonomim.com'daki habere göre görüşmede, düzenlemeyle birlikte yoğun emeklilik başvuruları gelebileceği ve bu durumun hem işgücü açığı hem de kısa süreli büyük bir mali yük ortaya çıkarabileceği dile getirildi. Patronlar buna karşın kendi taleplerini dile getirdi.