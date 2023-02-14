Patronların Ensesindeyiz'den Sabancı'ya: Yanınıza kalır sanıyorsunuz, böyle devam edin!

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Akbank yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Sabancı'nın Instagram hesabından Miami’de yaptığı partinin fotoğrafını paylaştığını, sonrasında ise hem kendisi, hem de paylaşan diğer arkadaşlarının hızlıca paylaşımlarını kaldırdığını aktardı.

Söz konusu paylaşıma 2022 yılında 60 milyar lira kâr ederek önceki seneye göre kârını beşe katlayan Akbank emekçilerinden tepki geldi.

Akbank emekçileri: Bu utanmazlığı asla kabul etmiyoruz

Patronların Endesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndaki Akbank emekçilerinden konuya dair yapılan açıklama şöyle:

“Bu kadarı da olmaz diyorsun ama oluyor. Suzan Hanım, hayatını kaybetmiş, enkaz altında can çekişen arkadaşlarımızın sırtından kazandığı milyarları götürürken iki günlüğüne bile insan gibi davranamıyor. Miami’de parti yapıyor, üstüne utanmadan bunu sosyal medyadan paylaşabiliyor, çünkü biz emekçilerin acısı umurunda bile değil, aklına gelmiyor. Sonrasında sanırız birileri tarafından bunun PR açısından kötü olacağına dair uyarılıyor ki hemen paylaşımı kaldırıveriyor. Yemezler. Dertleri imajımız bozulmasın; paranın saltanatında olan her şey gibi akılları sadece buna çalışıyor, onların lügatinde insanların çektiği acılar yok. Suzan Hanım sağ olsun bugün bu düzenin kokuşmuşluğunun nereden kaynaklandığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Kendilerine acıyoruz, muhtemelen biz emekçilerin sahip olduğu ve bu zor koşullarda gösterdiği insani değerleri hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Ancak bu yaptıklarının hesabını onlardan kesinlikle soracağız. Bizler banka emekçileri olarak bu utanmazlığı asla kabul etmiyoruz. Tüm banka emekçilerini örgütlenmeye ve bu aşağılık düzeni hep birlikte yıkıp insana değer veren yeni bir düzen inşa etmeye çağırıyoruz.”

📢Emekçiler enkazda, Suzan #Sabancı Miami’de partide!



Size acıyoruz! Bizlerin sahip olduğu değerleri hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz.



📌2022'de 60 milyar lira kâr açıkladınız. Şimdi keyif çatıyorsunuz.



Yanınıza kalır sanıyorsunuz. Böyle devam edin!



👇🏼https://t.co/IYEo3ww0kQ pic.twitter.com/EjZaFTWKhN — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 14, 2023

Salgında da yalısından seslenmişti

Banka emekçileri ekonomik krizle ve yoksullaşmayla boğuşurken kârını katlayarak yeni bir rekora imza atmış, yine banka yönetimi tarafından verimliliğe övgüler düzülmüştü. Sabancı ailesi ise daha önce Hacı Sabancı’nın pandemide çalışanlara yalısından verdiği “Sakin ol champ” mesajı ve sülalece Malta vatandaşlığı almalarıyla gündem olmuştu.

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