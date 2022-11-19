Patronların Ensesindeyiz’den Bakioğlu Holding’e yanıt: İş kazası değil, iş cinayeti

Bakioğlu Holding’e bağlı şirketlerden biri olan Bareks Plastik fabrikasında yaşanan iş cinayeti üzerine PE sitesinde yapılan habere şirket tarafından “asılsız haber için ihtarname” başlığında bir yazı gönderildi.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Bakioğlu Holding’e ait Bareks Plastik’de geçtiğimiz günlerde mesai saatleri içerisinde bir iş cinayeti yaşanmış, 27 yaşındaki Emre Sedir isimli işçi makineye sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Bakioğlu Holding iş cinayetinden iki gün sonra hızla PE’ye bir yazı göndererek haber kaldırılmazsa dava açılacağını belirterek tehdit etti.

Bakioğlu Holding: “İş cinayeti demek önyargılı, kötü niyetli bir ifadedir”

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilerin kurduğu, PE Çiğli OSB İşçileri Dayanışma Ağı’na fabrikadan ulaşan işçilerin aktardıklarına göre yapılan habere, Bakioğlu Holding tarafından PE’ye gönderilen yazıda, iftira niteliğinde bir haber olduğu belirtildi.

Şirket, yaşanan iş cinayetiyle ilgili, olaya hemen müdahale edildiği, görevdeki çalışma arkadaşlarıyla, sağlık güvenlik biriminin hemen müdahaleler gerçekleştirdiğini, konuyu takip ettiklerini, konunun bir iş kazası olduğunu, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın konuyu iş cinayeti olarak sunmasının önyargılı ve kötü niyetli bir açıklama olduğunu ifade etti.

Patronların Ensesindeyiz: “İş Cinayeti demek kötü niyet değil. Kötü olan sizsiniz!”

Patronların Ensesindeyiz Ağı konuyla ilgili bir açıklama yaparak olayın bir iş cinayeti olduğunu, Emre Sedir’in ölümüne neden olanların fabrikada alınmayan önlemler ve ihmaller olduğunu belirtti.

Yapılan açıklama şöyle:

15 Kasım’da İzmir Çiğli’de bulunan Bareks Plastik fabrikasında yaşanan iş cinayetiyle ilgili sitemizde yayınlanan haber tamamen işçilerin ifadelerine dayanmaktadır. Şirketin tarafımıza ilettiği açıklama da fabrikada mesai saati içinde çalışırken işçi Emre Sedir’in hayatını kaybettiğini doğrulamıştır. Diğer yandan, işçi arkadaşımız bakım yaparken sıkıştığı makinede bir süre kalıyor ve işçinin makineye sıkıştığı ancak hat durunca anlaşılıyor. İşçiler tek çalıştırılmamalı ya da tek çalışılması gereken durumlar için ayrıca önlemler alınmalıdır. Yaşanan adıyla sanıyla bir iş cinayetidir. Şirket de Emre Sedir’in çalışırken öldüğünü kabul etmektedir. Ancak Bakioğlu Holding buna “iş kazası” diyerek yaşananın kendiliğinden olduğu tezini güçlendirmeye çalışmaktadır.

İş yerlerinde yaşanan işçi ölümlerinin faili de bellidir. İşçilerin ölümüne neden olan işyerlerinde alınmayan önlemlerdir. Yaratılan ihmaller zinciridir. İşçi sağlığını ve güvenliğini maliyet kalemi olarak gören anlayıştır. İş yerinde üç kişinin yapacağı işin bir işçiye yaptırılmasıdır. Uzun çalışma saatleridir. Patronların sürekli kârlarını artırması ama buna karşılık işçileri düşük ücretlere çalıştırmasıdır. İşyerlerinde yaşanan işçi ölümleri bir cinayettir ve suçluları da patronlardır.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın kuruluş amacı budur. Bir haber sitesinden çok, mücadele örgütüdür. Sitemizde çıkan her haber de PE’ye ulaşan işçi ihbarlarından oluşmaktadır. Tarafı bellidir. İşçilerin iş yerlerinde uğradığı hak gasplarına, mobbinge, düşük ücretlere ve benzeri yaşanan her türlü işçi sorunlarına karşı işçilerle birlikte mücadele etmektedir.

Patronların enselerinde olup yaptıkları her haksızlığa karşı işçilerin yanında olmaktır. İşçileri dayanışma ağlarında, komitelerde bir araya getirmektir.

Bakioğlu Holding patronunun tehditlerine boyun eğmeyiz. İş cinayetine, iş cinayeti denir.

Bakioğlu Holding patronu ve diğer patronlara kötü haberimiz var: Ensenizde olmaya devam edeceğiz.