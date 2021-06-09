Patronların Ensesindeyiz: Tüm üniversite çalışanlarını aşılayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "öğretim üyelerinin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz" demişti. Bugün Patronların Ensesindeyiz (PE) Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak saat ücretli çalışan öğretim görevlilerinin aşı için randevu alamadığını belirtti.

Dayanışma ağına gelen mesajlarla, saat ücretli çalışan öğretim görevlilerinin E-Devlet’te aşı randevusu için belirlenen öncelikli gruplar içerisinde yer almadığını öğrendiklerini belirten dayanışma ağı, tüm üniversite emekçilerinin acilen aşılanmasını talep etti.

PE Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı’nın açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz

Tüm üniversite çalışanları aşılanmalıdır!

8 Haziran 2021 akşamı Sağlık Bakanı’nın sosyal medyadaki paylaşımında üniversite öğretim üyelerinin ve personelinin de aşı programına dahil edildiği belirtildi.

Dayanışma ağımıza gelen mesajlarda saat ücretli öğretim görevlilerinin E-Devlet’te COVID-19 aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içerisinde yer almadıklarını öğrendik. Bunun yanı sıra üniversite kampüsünde hizmet veren ama yerleşik taşeron sistemi nedeniyle hukuki olarak üniversite personeli içinde sayılmayan fakat üniversitelere temizlik, güvenlik, yemek gibi hizmetleri sağlayan üniversite emekçilerinin de aşılanma önceliği bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.

Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı olarak hukuki statüsünden bağımsız olarak üniversite kampüslerinde çalışan tüm üniversite çalışanlarının aşılanmasını talep ediyoruz.

Her türlü hak gaspına karşı bütün üniversite emekçilerini dayanışma ağımızla temasa geçmeye, birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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