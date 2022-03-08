Patronların Ensesindeyiz Ağı: Yaşasın emekçi kadınlar, yaşasın 8 Mart!

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"Eşit, özgür, sömürünün ve savaşların olmadığı bir dünya hakkımızdır" denilen açıklamada, mücadele ve dayanışmayı büyütmek için tüm emekçi kadınlar Patronların Ensesindeyiz Ağı'na katılmaya çağırıldı.

Açıklama şöyle:

"8 Mart, 40 bin dokuma işçisinin eşit haklar talebiyle başlattıkları grevin 165. yıldönümü…

Emekçi kadınlar o günden bugüne mücadele ederek, dayanışarak kazanımlar elde etti. İşsizliğin ve hayat pahalılığının arttığı şu günlerde işte ve evde sömürüye, eşitsizliğe, haksızlığa ve tacize karşı mücadelemiz sürmeye devam edecek.

Eşit, özgür, sömürünün ve savaşların olmadığı bir dünya hakkımızdır.

Bugün ülkenin her yerinde, fabrikada, atölyede, hastanede, okulda, patronların yaptıkları haksızlıklara karşı en önde direniyor, sömürüsüz bir dünya için mücadele ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmek için tüm emekçi kadınları dayanışma ağlarımıza katılmaya umudu büyütmeye çağırıyoruz.

Yaşasın emekçi kadınlar,

Yaşasın 8 Mart!"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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