Patronlardan zamları halka yansıtma sinyali: 'Yansıtmazsak Türk sanayicisi batar'

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Müjdat Keçeci, enerjiye gelen zamlara ilişkin olarak, "Senelerden beri ilk defa böyle bir zam gördük. Sanayici bunu tek başına yüklenemez. Bu yükün altında kalırız. Biz bu zamları yansıtmazsak Türk sanayicisi batar" ifadelerini kullandı.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, sanayide kullanılan doğalgaz ve elektriğe gelen yüzde 50’şer zammı katıldığı Bloomberg HT yayınında değerlendirdi.

Senelerden beri ilk kez böyle bir zam gördüklerini dile getiren Keçeci, “Sabahtan beri her şeyimiz altüst oldu. Böyle bir zammı tarihimizde görmedik. Biz bunu nereye, nasıl yansıtacağız?” diye konuştu.

Sanayicinin bu kadar yükü tek başına yüklenmesinin mümkün olmadığının altını çizen Keçeci, “İhracat pazarlarımız nasıl etkilenecek. Bütün arkadaşlarla telefon trafiği sürüyor. Yakın mesai yapmaya başladık. Bu işi çözmek için ne yapılır bunu konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

'Bu yükün altında kalırız'

“Şunu biliyoruz 4 bin 4 bin 500 dolarlara çıkan bir doğalgazın yansıması mutlaka olacak. Ancak Türk sanayicisi olarak yalnız bırakılmamalıyız. Biz tek başımıza bunu yüklenemeyiz. Bu yükün altında kalırız” diyen Keçeci, zaten durgunluğun yaşandığı bir dönemde bu kadar yüksek zam geliyorsa sanayiciden yana tavır alınması gerektiğini dile getirdi.

"ÖTV kaldırılsın"

Sanayiciler olarak bazı önerileri olduğunu belirten Keçeci, ihracatçıya indirim yapılması gerektiğini ve gazda ÖTV’nin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Sanayici olarak küçük hesaplar yapmadıklarını ancak hem doğalgaz hem de elektrikte sanayicinin sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi."

BOTAŞ’ın, birim fiyatını sanayiciye katlanamayacağı bir takım anlamsız zam ve fiyatlamalarla sattığını aktaran Keçeci, “Bizler bunun altından kalkamayız. Biz bunu yansıtmazsak Türk sanayicisi batar… Kral çıplak ben bunu söylüyorum.” diye konuştu.