Türkiye ekonomisinin 2021'in iki çeyreğinde yüzde 7 büyümesi, ekonomik zorluklar içindeki emekçiler tarafından sorgulandı. İktidar büyümenin propagandasını yaparken, hayatı gittikçe zorlaşanlarsa bu büyümenin gerçekliğinden şüphe eder göründü.

Oysa ortada bir çelişki yoktu. Türkiye Komünist Partisi'nin günlük yayını Boyun Eğme bugün "Patronlar Büyüyor Ekmek Küçülüyor" başlığıyla çıktı:

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğü açıklandı. Böylece salgın döneminde Türkiye dünyada büyüme kaydeden birkaç ülkeden biri oldu. Çin ile birlikte adeta bir mucize yaratmıştık. “Göz alıcı” diye açıkladı iktidar sahipleri.

Peki nasıl oluyor da ekmeğimiz küçülürken ülke büyüyor?

E çünkü yanlış yere bakıyoruz: Koca koca şirketlerin ciroları şişiyorken ülkenin büyümesi herhalde sokaktaki vatandaşın ekmeğine göre hesaplanamazdı!

Büyüme dedikleri masal ile bizleri hâlâ uyutabileceklerini sanıyorlar. Oysa geçimini düşünen emekçinin gözüne uyku girmiyor.

Hep birlikte ürettiğimiz, kalkındığımız, geliştiğimiz, eşitlikçi bir düzen ise masal değil, gerçek.

Kurabiliriz.

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