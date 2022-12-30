'Patronlar asgari ücret zammından önce işçi çıkarıyor'

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 lira olarak açıklanmıştı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bazı patronların asgari ücret zammı yürürlüğe girmeden önce daha az tazminat yükü ödemek için 6-7 yıllık çalışanlarını işten çıkarttıkları yönünde duyumlar olduğunu yazdı.

"Akla gelmeyecek yöntemler uygulayanlar varmış... " diyen Dündar yazısına şöyle devam etti:

"Ankara'da Panora AVM'nin özel güvenliğinde görevli personele gönderilen bir yazı elime geçti... Korkunç... Bu AVM kimin? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun... Güvenlik şirketi personeli işten çıkaracaklar ya... Önce diyorlar ki, sizi şirketimizin başka bir AVM'sinde görevlendirmeye karar verdik.

Çünkü orada deneyimli personel ihtiyacımız var. Özlük haklarınız korunacak, iş akdinizde esaslı değişiklik olmayacak, ikametgahınıza yakın bir yerde değerlendirileceksiniz. Daha sonra bunu personele imzalatıyorlar. Sanki 'rotasyon'a gittikleri imajı veriyorlar... İşçiden de tebligatı kabul etmediğine, kıdem tazminatının kendisine ödenmesini istediğine dair zorla imza alıyorlar. Onu yazan personelin dava açma hakkı da kayboluyor. Eski personeli çıkarıp daha ucuz işçiyle yola devam ediyorlar.

Halbuki, brüt 10 bin 8 lira net 8 bin 506 lira olacak olan asgari ücret için hükümet işverenlere destek de veriyor. İşverene işçi başına doğrudan verilen destek 250 TL... Daha yeni emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kredi Garanti Fonu destekli paket geleceği açıklandı. Velhasıl, iş dünyasının önünü açacak bir sürü adım atılıyor. O yüzden her yıl yeni bir film senaryosuyla ortaya çıkan patronlara ne demeli, bilemedim."