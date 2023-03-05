Patrona savcılık kalkan oldu: MATA Otomotiv'de bini aşkın işçi direniyor

İstanbul Tuzla’da Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü MATA Otomotiv işçileri 27 Şubat’ta ek zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemlerine başlamıştı. 5 Mart Pazar günü işverenin “benim fabrikam bugün çalışmıyor, fabrikama zarar verebilirler” talebiyle savcılık, işçilerin içeriye girişini engelleyen bir karar aldı. Bunun üzerine işçiler sendikanın çağrısı üzerine Kaynarca Düğün Salonu’nda bir araya geldi.

'Sıcak yataklarında korktular'

Sendika adına konuşan Özcan Atmaca, mücadelelerinde geri adım atmayacaklarını belirterek, “İşi zora sokan patron, insanca çalışma koşulları için, ücret iyileştirilmesi için biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz soğukta direnirken bile mutluyduk, onlar sıcak yataklarında korktular, geri adım atmayacağız. Kimseyi yarı yolda bırakmayacağız” dedi.

Yarın (6 Mart) sabah 07.00’den itibaren Serbest Bölge’nin önünde olacaklarını belirten Atmaca, “küçük bir atölyeden dünya çapında bir şirket haline gelmesi biz işçilerin altın teri sayesinde oldu” diyerek, haklarına sahip çıkacaklarını ifade etti.

'Enflasyon sahte hayat pahalılığı gerçek'

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da toplantıda söz alarak Nazım Hikmet’in “Onlar” şiirini okudu ve Mata işçisini toprağa elini koyup doğrulduğunu söyledi. Serdaroğlu, “Mesajla işten çıkarılan arkadaşlarımız dönene kadar, ücret iyileştirmemizi ve insanca çalışma koşullarımızı kazanana kadar devam edeceğiz biliyoruz ki enflasyon sahte hayat pahalılığı gerçek” diyerek işçilerin mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.

Müşteri baskısı, patron taktikleri...

Mata Otomotiv'de bini aşkın işçi eylemlerine devam ederken, patron Erce Kaslıoğlu’nun içeride çalışan az sayıdaki işçiye altın dağıttığı ifade edildi. İşçiler, fabrikaya yeni güvenlik görevlisi alımı yapıldığını, müşterilerinden TESLA’nın Mata Otomotiv’e “bu işi iki gün içerisinde çözün” baskısı yapıldığını aktardılar.

Fabrikada taleplerine karşılık verilmediğini belirten işçiler, patronun MATA Otomotiv’in Türkiye faaliyetlerine ara verildiğini açıkladığını aktardılar.