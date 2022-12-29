Patron tuvalete kamera yerleştirdi, çalışanların gizlice videolarını çekti!

İstanbul'da kafelerin tuvaletine koyulan gizli kamera skandalından sonra şimdi de işyerlerinde kamera düzeneği skandalı patladı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, olay geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık tarihlerinde Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği merkezinde meydana geldi. 19 yaşındaki Ece Ö., işyerinde portföy uzmanı olarak çalışan Onur A. (40), isimli kişiye ait iş güvenliği hizmeti veren şirkette işe başladı. Genç kadın işe başladığından itibaren iddiaya göre Onur A., tarafından sözlü tacize maruz kalıyordu.

Bir süre işyerinde çalışan genç kadın sigortası yapılmadığı ve "Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?" gibi sorulara maruz kaldığı için işten ayrılmaya karar verdi. Aradan geçen bir süre sonra aynı işyerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.'yü arayarak acil görüşmesi gerektiğini, eski işyerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu söyledi.

Patronu hakkında suç duyurusunda bulundu

Zehra Ö., Ece Ö.'ye işyerinde kullanılan ortak tuvalette farklı açılara yerleştirilmiş ve kayıt yapar halde gizli kameralar bulduğunu söyledi. Genç kadın arkadaşından bir de kendisine ait görüntülerin de bulunduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.

285 video kaydı çıktı

İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren Zehra Ö, Denizcan Kaygusuz isimli iş arkadaşının ele geçirdiği görüntülerde kendisine ait görüntülerin bulunduğunu alınan kayıtlarda toplamda 285 adet video bulunduğunu söyledi. Yaşanan kayıt skandalında işyeri sahibi Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı.

Denizcan Kaygusuz, savcılıkta alınan ifadesinde, ofisin farklı yerlerine Onur A.'nın gizli kameralar yerleştirdiğini ve bu şekilde ofis çalışanı kadınların görüntülerini çektiğini söyledi. Olayı ilk fark ettiğinde elinde delil bulunmadığı için şikayetçi olamadığını belirten Kaygusuz, daha sonra görüntülerin olduğu hafıza kartlarını ele geçirdiğini söyledi. Elde ettiği görüntüleri savcılığa delil olarak veren Kaygusuz, "Bu görüntülerde bizzat Onur A.'nın bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir. Gizli kamera düzeneği kuran bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.

İddianame düzenlendi

Tuvalete yerleştirilen gizli kameraların, siyah bir çorap, tıraş makinesi, krem kutusu içerisinde gizlendiği ifade edildi. Savcılık şikayetin ardından sapık patron hakkında soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını ve eşinin hamile olduğu dönemde ismini paylaşmak istemediği kadınla ilişki yaşadığını anlattı. Bu ilişkiyi kayda aldığını söyleyen sapık işletmeci çalışanlarını kayda almadığını iddia etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Onur A., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Sapık patron ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.